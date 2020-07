Ordonnance : la DGE et la DGCCRF préparent une réponse à la commission européenne

"Les reports des voyages de l’été et de l’automne ne sont pas terminés. Notre objectif est que ne soit pas remise en cause l’ordonnance du 25 mars qui permet à la fois de préserver des entreprise, les intérêts des clients et l’APST déjà fragilisée par le sinistre Thomas Cook" précise un communiqué de presse qui rappelle que :



"L’ordonnance du 25 mars est une mesure intelligente prise dans une situation exceptionnelle. Elle permet aux voyagistes (tour-opérateurs et agences de voyages) qui l’appliquent de ne pas être privés de trésorerie alors qu’ils supportent depuis quatre mois, sans rentrée de trésorerie, des charges de l’ordre de 30% de la masse salariale en moyenne pour effectuer des opérations de rapatriements, reports, traitement des avoirs émis illégalement par les compagnies aériennes… "