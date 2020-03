UFC-Que Choisir : "Nous aurions aimé que le bon à-valoir bénéficie d'une garantie financière..."

TourMaG.com - Vous trouvez donc cette ordonnance plus juste ?



Raphaël Bartlome : Nous avons atteint un certain équilibre, avec un avoir fractionnable, ce point était pour nous essentiel.



Voyez une famille qui a acheté un voyage en Thaïlande pour 4 000 euros, peut-être que dans six mois ils ne voudront pas aller aussi loin, car le coronavirus va changer les habitudes, et les conditions ne seront pas les mêmes.



Si nous étions seulement dans la réplique avec un report à l'identique, ce serait là un non-sens pour les professionnels du tourisme, car le mur financier réapparaîtrait dans six mois.



Ainsi, avec le report fractionnable, les clients vont pouvoir partir un week-end, répondre à des offres des tour-opérateurs.



TourMaG.com - Avez-vous participé à l'écriture de l'ordonnance ?



Raphaël Bartlome : Nous avons été consultés et informés. Il y a eu des échanges entre notre président et les équipes chargées de construire l'ordonnance.



L'objectif que nous avions étant de maintenir le principe de remboursement, tout en simplifiant la réponse pour qu'elle soit comprise par l'ensemble des acteurs, autant pour les agents de voyages que pour les clients.



Après nous aurions aimé que le gouvernement pense aux plus modestes. Des clients se sont serrés la ceinture pendant plusieurs mois, nous aurions souhaité qu'un mécanisme soit prévu, avec un remboursement immédiat pour eux.



Pour certains 1 000, 500 ou même 100 euros représentent des sommes importantes, il ne fallait pas être dans une logique froide et désincarnée, c'est dommage.



TourMaG.com - Aucune solution n'est prévue pour ces ménages ?



Raphaël Bartlome : Les professionnels du tourisme se sont engagés à créer une commission paritaire pour traiter les cas les plus compliqués financièrement.



Nous aurions aimé que cela soit inscrit dans l'ordonnance.



La porte d'entrée de cette commission se fera via le médiateur du tourisme, avec une instruction faite par la commission. Vous savez, le texte a beaucoup évolué pendant le dernier week-end.



TourMaG.com - Qu'auriez-vous aimé de plus dans cette ordonnance ?



Raphaël Bartlome : L'essentiel de notre bataille concernait le remboursement.



Nous nous sommes posés la question de la durée du report, certaines moutures abordaient une date de remboursement bien plus lointaine, nous aurions aimé que le bon à-valoir bénéficie d'une garantie financière.



Dans la défense des droits des consommateurs, nous voulions ne pas perdre les sommes engagées par les clients.



Si l'ordonnance nous parait équilibrée, nous aurions aimé plus, mais nous serons attentifs sur le respect du droit au remboursement, car in fine , le bon à-valoir sera remboursé à la fin de la période.



Vous savez dans les autres pays européens, les gouvernements ont oublié la notion du remboursement, mais la Commission européenne va se rappeler à eux.