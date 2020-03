UFC-Que Choisir : "Le consommateur doit toujours avoir la possibilité d’exiger le remboursement de son voyage."

C'est pas gagné...



Tandis que les professionnels essayent vaille que vaille de sauver ce qui peut l'être encore, les associations de défense du consommateur n'en démordent pas. Pour elles, "Le consommateur doit toujours avoir la possibilité d’exiger le remboursement de son voyage."



Dans un article daté du 17 mars, UFC-Que Choisir rappelle fermement sa position.



(...) Dans un esprit de responsabilité, qui concerne aussi les compagnies d’assurances, l’UFC-Que Choisir et la CLCV sont ouvertes à des alternatives au remboursement mais à deux conditions impératives :



Le consommateur doit toujours avoir la possibilité d’exiger le remboursement de son voyage.

Les contre-propositions offertes aux consommateurs doivent être crédibles et sérieuses et ne sauraient se limiter au seul report, parfois impraticable (limitation des congés, destination non propice selon la saison)



Dans un esprit constructif et soucieuse de défendre les intérêts des consommateurs sans nuire à l’économie, l’UFC-Que Choisir et la CLCV proposent que soit systématiquement proposé une alternative crédible en cas de voyage annulé, à savoir un avoir, sur 18 mois minimum, permettant d’organiser, dans une temporalité raisonnable, un nouveau voyage vers la destination de son choix, ou un report avec un remboursement d’au moins 10 % du prix du voyage, le consommateur restant libre d’exiger le remboursement.