2016 - Bryndis créé sa propre société en 2016, qui l'a amenée à gérer et organiser les repérages et tournages pour les documentaires, organiser des événements officiels

2016 - Représentation de l'Islande à l'EURO 2016, organisation du village islandais au marché de Noël à Strasbourg et production d'un festival à Perpignan.

2019 - Retour dans le monde aérien en tant que directrice générale d'APG France, dont elle gère les bureaux de Paris et de Marseille.

APG France (membre de réseau APG Network, 1er réseau mondial de représentation de compagnies aériennes) représente aujourd'hui 24 compagnies aériennes sur le marché français ainsi que sa propre compagnie aérienne, la plus petite au monde : APG Airlines.