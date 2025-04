Viaticus rejoint Paris École de Management

Rejoindre le Groupe PEM dirigé par Tarik Bouchaouir représente une formidable opportunité. Le groupe apportera à notre école de nouvelles ressources, une expertise complémentaire et un réseau étendu, permettant de renforcer notre offre de formation et d’offrir des perspectives encore plus enrichissantes à nos étudiants

est un réseau d’établissements spécialisés dans les formations en alternance, dans des domaines variés comme le tourisme, le marketing digital, l’immobilier, le sport ou les ressources humaines. Le groupe est implanté à, au sein de la Grande Arche., qui accueille désormais Viaticus, est dédiée aux métiers de l’hôtellerie et du tourisme . Elle propose des formations certifiantes, comme le Bachelor Management du Tourisme et de l’Hôtellerie et le Mastère Management International du Tourisme et de l’Hôtellerie, également en alternance. Ces diplômes sont reconnus RNCP niveau 6 et 7.Selon Yariv Abehsera , «. »L’intégration vise à mutualiser les moyens et à proposer aux étudiants de Viaticus un accès élargi à un réseau d’entreprises partenaires, une vie étudiante structurée, des dispositifs d’accompagnement renforcés et un parcours académique dans la continuité des valeurs pédagogiques portées depuis la création de l’école.L’adossement à un groupe multi-écoles comme PEM s’inscrit dans une. Pour Viaticus, il s’agit d’une nouvelle phase dans un projet éducatif tourné vers la professionnalisation et l’employabilité.