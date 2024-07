IA, RSE, agilité : quelles relations B2B dans le tourisme ?

Mais, comme il a été souligné lors de la table ronde, d'autres enjeux, notamment en matière de sécurité face à la hausse de la cybercriminalité, viennent compliquer la donne. A l'heure de l'explosion de l'IA et de l'hyperconnectivité, ces risques sont décuplés et la protection des clients peut s'inscrire comme une création de valeur à part entière.



Citée à plusieurs reprises, l'intelligence artificielle (IA) peut aussi engendrer de la création de valeur. « L'IA ne va pas révolutionner le tourisme, mais c'est une partie prenante. Il y aura ceux qui utilisent l'IA et ceux qui ne l'utilisent pas, a réagi Erwan Simon.



Clairement, il y aura une différence importante d'efficacité, de performance, d'information. Ceux qui font un blocage vont très naturellement s'écarter de ceux qui ont un potentiel énorme à se l'approprier ».



« Soit on le voit comme un concurrent, soit comme un allié qui apporte justement de la productivité , a ajouté, pour sa part, Julien Manceau.



Nous avons commencé à intégrer de l'IA sur des traitements primaires : renvoi de convocation aéroport, schedule changes, etc. et nous avons diminué par deux les tâches manuelles. Nous traitions environ 2 500 actes manuels par jour, entre l'hôtel et le vol. Aujourd'hui, grâce à l'IA, grâce à des robots et au traitement automatique, nous avons diminué par deux tout cela ».



« Bill Gates dit que dans les années à venir, plus personne n'ira sur Amazon, ni sur les sites de recherche. Cela ne veut pas dire que nos clients ne viendront plus à nous, mais ils viendront différemment, par WhatsApp ou par de nouveaux canaux. Tout cela, ce sont les pionniers qui vont l'écrire », a renchéri Erwan Simon.



A charge pour les professionnels du secteur de continuer à s'adapter, en s'appuyant à la fois sur les interactions humaines et sur la tech, en fonction des clients qu'ils ont en face d'eux.



En effet, on peut imaginer un déploiement de l'IA et du digital vers des clients pour lesquels il est simple d'avoir un bon retour sur investissement (ROI), et de l'expertise humaine pour des clients aux profils plus spécifiques ou exigeants.