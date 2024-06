Comment TO et distributeurs se réinventent

Autre levier de création de valeur : la flexibilité, de plus en plus demandée par les clients.



Sunweb, spécialiste du ski depuis 30 ans, observe une évolution importante des comportements des clients. " Aujourd'hui, 25% des séjours au ski que nous vendons correspondent à des courts séjours ou des arrivées en décalé, et non plus à des locations du samedi au samedi comme traditionnellement ", souligne Cécile Revol.



Au-delà de limiter les bouchons sur l'autoroute, ces nouveaux comportements ont un impact sur les ailes de saison. " Le ski est devenu un produit très cher et de plus en plus de clients optent pour un week-end en janvier ou en mars, ou décalent leurs vacances au mois d'avril. De même, les clients n'hésitent plus à déscolariser les enfants pour partir au ski en janvier plutôt qu'en février parce que les tarifs sont parfois surréalistes ", ajoute la DG France de Sunweb.



Pour s'adapter, le TO travaille avec un certain nombre d'hôtels et de résidences dans les Alpes qui lui permettent de créer des séjours flexibles et des courts-séjours, afin de répondre à la demande des clients mais aussi des territoires qui veulent notamment juguler les bouchons et l'accessibilité aux stations.



" C'est une demande de la part de l'écosystème et je pense que nous créons de la valeur en tant que spécialiste en répondant et en adaptant notre produit à cette demande ", conclut Cécile Revol.