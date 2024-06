Forum des Pionniers : les pros du tourisme doivent-ils revoir leurs valeurs ?

Ce qui me paraît limitant avec ce concept de « valeur plurielle », c'est qu'il s'agit de créer de la valeur pour aujourd'hui avec des gens que l'on connaît, pour soi-même, pour le client et pour l'environnement. Mais l'étape d'après c'est, en plus, de veiller à ce que la valeur qui est créée soit distribuée auprès des collaborateurs et pour la restauration de l'environnement, et pas uniquement captée par le chef d'entreprise.



Dans le tourisme, cela pourrait se traduire par des interrogations comme : « Financez-vous des organismes qui forment les gens dans les zones où vous envoyez des touristes ? Avez-vous mis en place des actions de nettoyage qui contribuent à la préservation de la faune, de la flore, etc. ?

Le durable, la réduction de l'empreinte carbone en plantant des arbres ou en rendant nos produits plus durables, recyclables, etc., pour atteindre ce qu'on appelle le net zéro, c'est très 2020. Aujourd'hui, on est dans le régénératif. Il faut réparer, il faut restaurer, et c'est urgent. Et pour cela, il faut des moyens financiers

Ainsi, dès le premier jour du Forum, le conférencier a décidé d'et d'amener doucement les professionnels du tourisme à».Il poursuit : «».Voilà qui est dit !