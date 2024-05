Le Forum des Pionniers débute dans une semaine : découvrez les grandes lignes du programme !

Le deuxième jour du Forum des Pionniers à La Réunion marquera le début des excursions proposées aux Pionniers pour (re-)découvrir la richesse et la beauté de l'île de la Réunion. Avec pas moins de six excursions différentes, chacun aura la chance de partir à la découverte de cette île fascinante selon ses préférences.



Dans les territoires Nord et Est, les participants auront l'opportunité de plonger dans l'authenticité de la culture réunionnaise. Certains auront le privilège de visiter une maison créole traditionnelle, tandis que d'autres exploreront les mystères de la vanille lors d'une visite captivante. Sur la côte Est, l'aventure sera au rendez-vous avec une session de rafting palpitante à Saint Benoît, offrant une expérience inoubliable au cœur des paysages spectaculaires de l'île.

Après le déjeuner pendant lequel les pionniers se rejoindront, deux tables rondes seront consacrées à la réflexion et aux retours d’expériences autour de ce qui permet de créer de la valeur pour et par le client face aux enjeux du secteur du tourisme et des voyages. Enfin, la journée se clôturera de manière conviviale avec un dîner organisé dans un magnifique lieu (petit indice : ce lieu sera près de l'eau), offrant l'occasion parfaite de prolonger les échanges et les points de vue dans une ambiance chaleureuse et détendue.