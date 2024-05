French bee, transporteur officiel du Forum des Pionniers 2024

French bee est la première compagnie aérienne à s’être dotée d’une flotte composée à 100% d’Airbus A350 : 4 Airbus A350-900, et 2 Airbus A350-1000. Ce choix est incontestablement l’élément le plus visible de l’engagement de la compagnie en faveur de la durabilité : ils permettent une réduction de 25 % de la consommation de carburant et de 50% des nuisances sonores par rapport aux avions des générations précédentes.



Les 2 Airbus A350-1000 sont dédiés à la desserte de La Réunion. Ils ont une capacité de 480 passagers selon la configuration suivante :

Premium Blue : 40 sièges : 8 sièges de front – 2 – 4 – 2 ;

Eco Blue : 440 sièges : 10 sièges de front – 3 – 4 – 3.



La conception entièrement nouvelle de l'A350-1000 intègre une aérodynamique et des technologies avancées offrant des niveaux inégalés d’efficience et de confort.



A bord, un confort optimal est de mise. La cabine des A350 est la plus silencieuse des bi-couloirs : cinq décibels de moins que les appareils concurrents et jusqu’à neuf décibels de moins à l’avant de la cabine, soit quatre fois moins de nuisances sonores.



La famille des Airbus A350 offre un air pur via des filtres HEPA (High Efficiency Particulate Arrestor) qui éliminent 99,9% des particules présentes dans l’air, jusqu’à la taille de bactéries ou de virus microscopiques. L’entièreté de l’air présent dans la cabine est renouvelé toutes les 2 à 3 minutes.



Enfin, l’éclairage d’ambiance à LED, personnalisable, permet de simuler les différentes heures de la journée comme le lever et le coucher du soleil.



Le but étant de réduire la fatigue et les effets du décalage horaire après un vol long-courrier.