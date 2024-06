La 22ème édition du Forum des Pionniers à La Réunion : échanges autour de la création de valeur plurielle et découverte de l’Île Intense

La thématique de la création de valeur plurielle a été explorée à travers de nombreuses tables rondes et workshops. L’objectif principal était de partager des retours d’expériences et ouvrir des pistes de réflexion pour dynamiser le secteur touristique en prenant en compte trois axes interdépendants que sont la création de valeur pour les clients, pour les collaborateurs et enfin pour l'écosystème.



Les 1ères tables rondes consacrées à la création de valeur côté client ont réuni des professionnels du secteur bien connus tels ques Carole Maulini, Julien Manceau, Brindys Erriksdottir, Fabrice Del Taglia, Alexandra Ortiz, et Cécile Révol et de nouveaux arrivants tel qu’Erwan Simon, qui ont partagé leurs retours d’expériences et leurs convictions. L’importance de l’adéquation de l’offre avec le positionnement de sa marque, et le défi qu’elle représente pour embarquer les équipes au quotidien sur ce chemin a été largement abordé et illustré par chacun. Les échanges ont permis aussi d’illustrer concrètement tous les indicateurs qui permettent aujourd’hui de mesurer la satisfaction et la fidélité des clients, ainsi que les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour observer, analyser et mieux comprendre leurs attentes pour non seulement les satisfaire, mais surtout dépasser leurs attentes.



Autre expérience inspirante pour créer de la valeur dans un environnement B2B partagée par Julien Manceau de Digitrip et Erwan Simon de Genial : la co-construction avec le client pour recevoir un regard extérieur dans un objectif gagnant-gagnant. Les échanges ont mis en évidence aussi le rôle majeur que joueront demain la technologie et l’IA dans le gain de productivité. Cette alliance homme-machine a été perçue pour bon nombre de pionniers comme une opportunité de remettre l’humain au cœur des actions à haute valeur ajoutée, d’aller vers une personnalisation des services toujours plus forte, et un parcours client toujours plus optimisé.



C’est sans doute la table-ronde consacrée à la création de valeur pour les collaborateurs qui a suscité le plus d’échanges parmi les pionniers. Gery Vendeville d’Allianz Partners France, Maxime Pialat de Supertripper, Florent Martin de Easy2Call et Jacques Masson de Siblu ont croisé leurs regards aiguisés et partagé leurs expériences du sujet. A l’unanimité, l’enjeu pour les managers de demain est de redonner du sens, de l’inspiration, et de valoriser les actions de son équipe. Maxime Pialat a également défendu l’idée selon laquelle “si l’on veut que tout le monde crée de la valeur, il faut en retour la partager”, et a présenté notamment comment il a ouvert le capital de Supertripper à certains collaborateurs. Florent Martin a à son tour présenté le fonctionnement d’Easy2Call dont les collaborateurs sont à 100% en télétravail. Jacques Masson et Gery Venville ont témoigné des nouvelles dynamiques qu’ils ont mis en place pour recruter les jeunes générations et créer un terrain favorable à leur engagement à long terme au sein de leurs entreprises : Un sujet qui est apparu commun à l’ensemble des pionniers et qui a entraîné de nombreux échanges qui se sont poursuivis tout au long du Forum.



Les Pionniers se sont également penchés sur les pistes de la création de valeur pour l’ensemble de l’écosystème et ce sont autour des 2 enjeux que sont la technologie et la RSE que se sont concentrés les échanges. Cathy Bou d’Agapé a rappelé qu “'une entreprise qui met une démarche RSE en place va gagner +13% en rentabilité, et ce, que la démarche soit labellisée ou pas” et qu’il y a ainsi une double opportunité de créer de la valeur pour la société et pour la rentabilité économique des entreprises du tourisme. Justine Vergeot de LUX Collective a inspiré les pionniers en matière de création de valeur en présentant le programme “Zero Food Waste” mis en place par le groupe hôtelier ; Ce programme qui a nécessité d’intégrer aussi bien collaborateurs, fournisseurs, et associations de lutte contre la faim a permis d’ajuster toutes les pratiques en matière de gestion des achats et des approvisionnements, de compostage, et de distribution de repas pour mieux ancrer l’hôtel dans son environnement.

Autre angle autour duquel ont tourné les échanges : celui de l’apport de la technologie à l’ensemble du secteur et de l’éco-système. Cyril Guiraud de Theta a partagé sa vision et témoigné de son objectif quotidien qui, en tant qu’apporteur de solutions technologiques, est de venir compléter l’humain pour mieux faire grandir hommes et femmes qui constituent les forces vives des entreprises du secteur. Enfin, Tristan Daube de la start-up Travel Assist, actuellement en pleine levée de fonds, a témoigné de l’importance que prend la création de valeur plurielle lorsqu’on est en recherche d’investisseurs: l’occasion pour Cathy Bou de rappeler d’ailleurs que la réglementation européenne est de plus en plus exigeante envers les entreprises et les investisseurs en ce qui concerne leur responsabilité environnementale, sociétale, et de gouvernance, et qu’il convient d’intégrer cette dimension dans sa stratégie.