Allianz Partners : offrir la tranquillité d’esprit à portée de clic

Pour Allianz Partners, répondre aux exigences croissantes de ses partenaires et de leurs clients est un enjeu majeur. L’entreprise a toujours innové en matière de services et poursuit le développement de solutions répondant aux attentes constantes d’un marché en évolution.. Leur engagement et leur professionnalisme permettent d’assurer la satisfaction de ses clients.Afin de renforcer sa position de leader mondial de l’assistance et de l’assurance, allyz pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients et pour offrir des services à valeur ajoutée dans l'ère numérique. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la relation avec les clients en leur fournissant un écosystème de solutions digitales pratiques, personnalisées, innovantes et accessibles à tout moment., allyz offre une multitude de fonctionnalités intuitives et complètes, conçues pour. Parmi ces services, on trouve des informations en temps réel sur les vols, des alertes de voyage, des conseils de sécurité et des outils de gestion des documents de voyage. De plus, l'application permet un accès rapide à l'assistance en cas d'urgence, garantissant ainsi une tranquillité d'esprit pour les utilisateurs où qu'ils se trouvent.Présentée depuis 2020 sous la forme d’une application web,de conseils et d'inspiration avant le voyage, ainsi qu'un espace pratique pour stocker tous les documents de voyage et accéder à des informations sur les services locaux pendant le voyage.L'application peut être téléchargée ici pour Google Play et ici dans l'App Store.