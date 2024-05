Keewe permet aux acteurs du tourisme de générer de l’impact grâce à leurs paiements internationaux !

Keewe est une fintech française créée en 2021 par 3 anciens banquiers de salles de marchés et 1 développeur spécialiste du secteur bancaire.



En effet, le marché des devises est le plus grand marché financier et représente plus de 6 000 milliards de dollars d’échanges quotidiens.



Or les transactions en devises sont très coûteuses pour les entreprises et elles sont associées au commerce international (importations et exportations), qui représente 25% des émissions mondiales de CO2e. Pour la France, les importations représentent plus de 55% de l’empreinte carbone.



Historiquement, la finance durable (ou finance verte) est surtout associée aux produits de placement / investissement visant à financer des projets « durables » (exemples : infrastructures bas carbone, production d’énergie décarbonée, etc.), par l’intermédiaire d’outils dédiés tels que les Obligations vertes (green bonds) ou encore les prêts indexés sur des objectifs de durabilité (sustainability-linked loans). En revanche, le marché du change ne participe pas à la lutte contre le changement climatique malgré sa taille et son lien avec le commerce international, générateur d’émissions carbone.



L’idée derrière Keewe c’est donc de réconcilier les paiements internationaux avec la transition écologique pour révolutionner les paiements internationaux.



La mission de Keewe est donc de proposer aux PME et ETI une expérience plus fluide (plateforme intuitive en ligne, ouverture d’un nouveau compte en devise en un clic, suivi en temps réel de votre paiement, etc.), avec des tarifs compétitifs (pas de commissions forfaitaires ni de frais de tenue de compte) et un accompagnement personnalisé grâce à un interlocuteur dédié.



Mais sa mission ne s’arrête pas là : Keewe intègre dans sa plateforme de paiements des services permettant de mesurer l’empreinte carbone des produits et services achetés et de contribuer à la neutralité carbone et aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU grâce à son système de cash-back.



Aujourd’hui Keewe c’est plus de 600 PME et ETI françaises accompagnées, mais pas que ! La start-up s’est dernièrement développée à l’international, notamment en Pologne et en Roumanie.