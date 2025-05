A Marseille, les 150 Pionniers du Tourisme à l'assaut de l'intermédiation

Chaque année, le CRT accueille entre 1 200 et 1 400 tours opérateurs et une centaine de médias internationaux pour renforcer la visibilité de la région. A ces actions s'ajoutent les campagnes de promotion : en 2024, près d’un demi-milliard d’impressions publicitaires ont été diffusées à l’échelle mondiale pour renforcer l'attractivité du territoire.



À l’échelle internationale, trois marques fortes sont mises en avant : la Provence, les Alpes du Sud et la Côte d’Azur.



La région comptabilise 36 millions de séjours touristiques par an, représentant plus de cinq fois sa population. Le tourisme y représente 10 % des emplois régionaux et 13 % du PIB, dont les trois quarts des recettes proviennent de l’extérieur. "Le tourisme est l'un des poumons économiques de notre région" poursuit le directeur général du CRT.



Depuis plusieurs années, plus aucun budget promotionnel n’est alloué à la haute saison estivale, à l’exception des Alpes du Sud. La Côte d’Azur bénéficie ainsi d’une promotion 100 % hivernale. "Nous nous inscrivons dans une logique environnementale pour ne pas construire des hôtels qui restent ouverts que 3 mois par an, mais au contraire pour remplir l'offre que nous avons déjà quand on peut la remplir." explique Loïc Chovelon. Cette stratégie vise aussi à mieux répartir les flux touristiques.