Le Forum des Pionniers passe en mode "régénératif"

Pour une première participation, j'ai trouvé le format ultra intense dans les activités, ultra riche dans les rencontres. Pour nous qui travaillons beaucoup avec le secteur institutionnel, nous avons pu rencontrer une autre partie de la chaîne de valeur du tourisme, un écosystème où les pros sont très proches les uns des autres. C'est probablement une bonne manière pour nous de voir avec qui nous allons pouvoir travailler. Autre point positif : le fait d'intervenir en table ronde a permis, après coup, que des participants viennent me voir pour échanger à propos de l'IA.

Le format était très speed, mais j'ai adoré l'aisance relationnelle qu'il permet avec tous les participants : tous les pionniers sont accessibles au même niveau. Il n'y a pas de barrières, pas de filtres, on peut tous échanger. Si le format reste interactif et le thème était extrêmement intéressant, le principe des tables rondes limite les échanges, créant une sorte de filtre avec les simples auditeurs. Un atelier permettrait à tout le monde d'être intégré à la discussion, d'être acteur. Néanmoins, je suis reparti de ce Forum des Pionniers davantage conforté sur l'importance de travailler et de créer de la valeur avec l'industrie ; et aussi sur l'importance de mettre mes collaborateurs au cœur de mon projet de création d'entreprise, car ce sont eux qui vont façonner le tour-opérateur dans le temps.

L'événement est très professionnel, il y a beaucoup de networking et les participants sont là pour faire du business. Il y a de plus une vraie mixité, avec aussi des acteurs du voyage d'affaires, de la tech, etc. C'est d'ailleurs ressorti lors des tables rondes, où nous avons pu découvrir des projets comme celui

Néanmoins, j'aurais aimé plus d'interactions au moment des tables rondes, plus de partages et de travail en groupes. Peut-être qu'il aurait fallu remplacer l'une de ces tables rondes par un atelier ou un format qui soit de l'ordre de la réflexion commune. De même, sur la partie business travel, j'aurais aimé aborder la question de : comment le professionnel peut-il valoriser son métier et ce qu'il apporte à son client pour que ce dernier soit capable, en échange, de le rémunérer à la hauteur de ce qu'il lui donne ? En effet, les agences de voyages business aujourd'hui ont énormément de mal à être rémunérées directement par leurs clients, elles sont obligées de s'appuyer sur leurs partenaires pour vivre

