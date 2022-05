Durant ces années, Marco se consacre au développement commercial qui lui permet de rencontrer et tisser des liens avec agences et réseaux de distribution.



Technophile par curiosité personnelle et passionné par le monde du voyage et de la distribution, il accompagne la croissance de l’activité, tant dans le secteur loisir que dans le business travel.



Après un passage dans des sociétés multinationales de la distribution, il fait la rencontre de Frédéric Naar, entrepreneur italien à la tête du tour opérateur éponyme, qui a pour objectif d’exporter son tour opérateur long courrier sur mesure, sur le marché français.



En 2019, Marco décide de relever le challenge et prend la Direction Générale de Naar Voyages, afin de lancer la société en France et d’en assurer le développement auprès des agences de Voyages.



2019 - Directeur général Naar Voyages

2018 - Strategic account manager France Bedsonline

2018 - Directeur agences de voyage WebBeds Europe

2017 - Directeur ventes régionales France et Benelux JacTravel

2017 - Directeur Général Albatravel

2007 - Directeur Commercial Albatravel

2007 - Commercial Albatravel