FTI, retrouvez toutes les dernières actualités

Le groupe regroupe trois verticales de prestations :Tour Operating : des voyages dans plus de 120 pays. Il s'agit notamment de vacances en voiture, de vacances à la plage, de circuits individuels, de croisières, de séjours en ville et de circuits long-courriers, à la fois forfaitaires et modulaires.Hôtels : plus de 50 hébergements dans huit pays, avec des marques telles que Labranda Hotels & Resorts et Design Plus Hotels, Kairaba Hotels & Resorts, Lemon & Soul Hotels, Club Sei ainsi que les hôtels gérés par Meeting Point.DMC : Meeting Point International (MPI) est l'une des principales sociétés de gestion de destinations. Elle est représentée dans plus de 40 sites, dans 11 régions autonomes et groupées, et emploie près de 2 000 personnes.