Faillite FTI : les compagnies aériennes en situation d'infraction ?

" Les Entreprises du Voyage ont reçu de nombreux signalements de la part d’adhérents agences de voyages, clients de FTI voyages SAS (« FTI France »), à propos des vols inclus dans les forfaits fournis par FTI France, pour les départs à partir du 4 juin 2024.



Il en ressort que FTI procède à l’annulation des billets et adresse aux agences une facture ramenée à 0, malgré le refus des agences d’accepter cette facturation.



De leur côté, les compagnies, acceptent cette annulation et procèdent sans doute au remboursement de FTI France, obligeant les agences ou les voyageurs, à payer une nouvelle fois les billets - souvent à l’aéroport- alors même que dans certains cas, elles avaient assuré l’agence de la validité des billets et confirmé le départ.



Les Entreprises du Voyages mettent en garde les compagnies sur le procédé qu’elles acceptent de cautionner : les billets émis représentent un contrat de transport appartenant au passager, parallèlement au contrat de fourniture des billets conclu entre FTI France et les agences. "