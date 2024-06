FTI : quelles conséquences pour les agences ?🔑

"La France sera concernée par le dépôt de bilan. FTI Voyages travaillait surtout en B2B, sur le BCB c'était plus modéré".

"La garantie financière est une garantie qui n'assure pas celui qui la paye....



Pour une APST 3.0. : il sera peut être intéressant (et cela ne fera que renforcer l'attractivité de l'APST) que les agences adhérentes à l'APST soient couvertes dès lors que la faillite concerne un propre membre de l'APST"

FTI Voyages, filiale du Groupe FTI a su faire son nid au sein des réseaux de distribution grâce à ses tarifs attractifs et des outils en ligne de réservations plébiscités par les agents de comptoir.Le choc de l'annonce du dépôt de bilan est d'autant plus important que les partenaires pensaient FTI Groupe et FTI Voyages sauvés. En effet, un Consortium Certares-led avait conclu officiellement un accord d’investissement avec FTI GROUP en avril dernier.Finalement le deal a capoté, dans un contexte où les réservations n'étaient plus en phase avec les attentes, et où les fournisseurs, méfiants, ont demandé des règlements anticipés.Pour les clients directs de FTI Voyages, le garant du voyagiste l'APST, les couvre contre l'insolvabilité du voyagiste. Mais pour l'instant aucune procédure collective n'est effective en France.Selon Mumtaz Teker, Président de l'APST, le sinistre ne sera pas trop important : "Avec les faillites, revient inlassablementComme l'exprime amèrement l'un de nos lecteurs :Le débat est ouvert !