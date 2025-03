La faillite de FTI pourrait-elle faire évoluer le Code du Tourisme ? [ABO]

un détaillant de voyages

ne crée ni n’organise les voyages, mais propose ceux de voyagistes partenaires

les paiements effectués par les clients sont directement reversés à ces organisateurs

ni l’obligation ni la possibilité de procéder à des remboursements

L’APST ne garantit pas les professionnels, uniquement les clients directs

les demandes de remboursement de ces clients auprès du liquidateur de FTI en France ont été rejetées, étant donné qu'ils n'ont pas versé d'argent, ni signé de contrat avec FTI France

n’est pas conforme à la législation

des procédures sont en cours pour contraindre l’assureur à respecter ses engagements

le dossier sera examiné par la justice française à partir de mai prochain. Un juge devra décider si les clients belges ont droit, ou non, au remboursement de leurs vacances

D’un côté, il y a Neckermann, qui se présente comme «», qui «».Le Groupe avance ainsi le fait que «» et qu’il ne conserve pas ces fonds et que, ainsi, il n’a «» et ne peut donc pas répondre favorablement aux demandes de remboursement de ses clients.De l’autre côté, on retrouve l’APST, garant financier de FTI Voyages, qui a pris en charge (en assurant le départ ou en remboursant) tous les clients qui avaient acheté leurs voyages directement auprès de FTI Voyages.Une défaillance qui lui a coûtéLes clients belges de Neckermann ne sont pas compris dans ces chiffres. «», souligne Emmanuel Toromanof, le secrétaire général de l’association, rappelant que les agences Neckermann disposent d’une garantie financière en Belgique (le fonds MS Amlin Insurance, ndlr).De même, il évoque le fait que «».Une situation qui «», pour Neckermann, lequel rappelle que «» sans que le réseau n’en fasse partie directement.De son côté, l’APST continue d’appliquer la loi française et, et se dit prête en cas de poursuites judiciaires.Si le garant financier n’a pas souhaité commenter davantage ces actions en justice, la presse belge indique que «», selon RTL Info.