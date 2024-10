Faillite FTI : plus de 10 M€ remboursés en Allemagne par le fonds de garantie ?🔑

Si en France l'APST a quasiment refermé le dossier FTI Voyages (pour un montant de plus de 400 000 euros), en Allemagne en revanche, la DRSF, le fonds de garantie Outre-Rhin continue de traiter les dossiers. Actuellement 125 000 demandes de remboursement ont été reçues et "en majorité traitées ou en cours de traitement" . Afin de faciliter les procédures, un nouveau portail sera mis en ligne pour les consommateurs allemands et les demandes par courrier seront autorisées.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 18 Octobre 2024

