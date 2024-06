FTI : "l'administrateur va étudier les possibilités de vente des divisions étrangères"

"examinera désormais toutes les options quant à savoir si et sous quelle forme des possibilités de continuation existent pour l'entreprise insolvable et explorera également les possibilités de vente de divisions commerciales en Allemagne et à l'étranger."

"trouver les solutions pour tous les clients de FTI Touristik GmbH concernés par l'insolvabilité. "

"La priorité absolue serait accordée aux quelque 60 000 vacanciers qui voyagent actuellement vers ces destinations

"Nous faisons tout notre possible pour garantir que les voyageurs puissent terminer leurs vacances et rentrer chez eux en toute sécurité et dans les délais",

Dans un communiqué envoyé à la presse ce mercredi 5 juin, FTI Touristik GmbH indique que l'administrateur provisoire de l'insolvabilité, Axel Bierbach du cabinet d'avocats Müller-Heydenreich Bierbach & Colleagues (Munich) En coopération avec le Fonds allemand de sécurité des voyages (DRSF) (la caisse de garantie allemande ndlr), FTI travaille désormais avec Axel Bierbach et son équipe pourLe DRSF prendra en charge les paiements effectués pour les prestations non rendues et remboursera également les acomptes versés par les clients des voyages à forfait s'il n'est pas possible d'effectuer ces voyages.Le Fonds allemand de sécurité des voyages a en effet pour mandat de protéger les consommateurs qui ont réservé un séjour à forfait ou un voyage avec des services de voyage associés auprès de FTI Touristik GmbH et qui sont concernés par l'insolvabilité.," précise le communiqué.a déclaré l'administrateur.