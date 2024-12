Distribution : FTI, Lidl, Manor Loisirs... les 5 faits marquants de 2024 !

C'est l'un des sujets qui a marqué cette fin d'année : la mise en œuvre par les compagnies aériennes de la hausse de la Taxe de Solidarité sur les Billets d'Avion (TSBA), aussi appelée Taxe Chirac, avant même son vote par l'Assemblée Nationale et le Sénat.Ce projet de surcharge était intégré au Projet de Loi de Finances 2025, qui a sauté avec la Censure du gouvernement le 4 décembre 2024.Ce qui a choqué les professionnels du tourisme, c'est que cette hausse de taxe sur les billets d'avion devait s'appliquer sur tous les départs à partir du 1er janvier 2025.Les Entreprises du Voyage et le SETO ont plaidé pour que l'application de cette hausse se fasse sur les réservations à partir du 1er janvier et non sur les départs, sans succès.Air France a été la première compagnie à appliquer cette hausse avant même le vote des chambres parlementaires. Les autres transporteurs ont suivi...Désormais, avec le vote de la motion de censure, les compagnies doivent rembourser le trop-perçu, et par ricochet, agences et tour-opérateurs doivent en faire de même...Beaucoup de procédures et de gesticulations pour un retour à la case départ ! Mais qui sait, un nouveau PLF 2025 pourrait faire revenir à nouveau la TSBA...