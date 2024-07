Marietton rachète la plus "vieille agence de voyages de France" ! 🔑

Elle consistait à mettre en relation capitaine de navire et passagers à destination de l’Afrique du nord, faisant ainsi de MARTINI la plus ancienne agence de voyages de France encore en activité à ce jour.



Vers 1880 notre société est désignée comme correspondant officiel du PLM (ancienne SNCF), de sorte que nait le service factage, qui verra notre parc de chevaux augmenter rapidement, avant celui des camionnettes et camions pour des livraisons de plus en plus lointaines,

Le groupe Martini & Cie a été fondé en 1840, sur les quais du port de Nice, d'après le site dédié à l'histoire de la société.A l'époque, où la ville appartient au Duché de Savoie qui n'est pas encore rattaché à la France, l'entreprise agit comme agence maritime, puis agence en douane.Comme cela a été le cas en Angleterre, le train a changé la donne sur les déplacements. A cette époque, le tourisme en était à ses balbutiements.Alors que le Duché de Savoie est annexé par la France, Martini & Cie voit émerger l'embryon d'une activité nouvelle celle des agences de voyages." explique le site du groupe.L'entreprise monte très rapidement un réseau d'agences de voyages qu'il va s’étendre du sud-est jusqu'à Paris.