Tomorrow Travel se dote de son propre courtier en assurance

" Cela va nous permettre de maitriser 100% notre offre assurantielle et d’avoir une offre sur-mesure et d’aller encore plus loin pour nos voyageurs, " a commenté Thibaut Aufort, le président de Tomorrow Travel.



A l'image de l'assurance voyages, le réseau souhaite internaliser tous les pans stratégiques de son activité, du tour-operating en passant par la technologie.



Après seulement deux mois d'existence publique, Tomorrow Travel compte une dizaine d’agences de voyages en ligne et physiques sur la région Rhône-Alpes.



L'ensemble représente un volume d'affaires de 20 millions d'euros.



" Nous avons l'ambition de racheter deux agences par mois en moyenne, " nous a expliqué Lucas Gebhardt, l'investisseur de ce nouveau projet.



Vous n'avez donc pas fini d'entendre parler de Tomorrow Travel.