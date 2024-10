Taxe Chirac : EDV et SETO plaident pour une application sur les résas à partir du 1er janvier et non sur les départs

"garantissant une prise d’effet de cette hausse de taxe pour les seules réservations effectuées à partir du 1er janvier 2025"

Il semble désormais très improbable que le secteur du tourisme et du voyage échappe à la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) prévue dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Preuve de cette résignation, le groupe Air France - KLM a anticipé cette majoration sans attendre le vote définitif, prenant par surprise ses partenaires agences de voyages et tour-opérateurs. Les Entreprises du Voyage et le SETO se sont d'ailleurs fendus d'un courrier commun, pour dénoncer cette décision sans aucune communication.Les deux syndicats regrettent également que le groupe de transport ne travaille pas à leurs côtés sur une proposition d'amendementet non sur les départs.Une lettre a été adressée en ce sens à la Ministre déléguée à l'économie du tourisme Marina Ferrari , à son homologue chargé du transport François Durovray, au Ministre de l'économie Antoine Armand, et à la DGE.