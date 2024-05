FTI : Certares au côté de l'ancien actionnaire pour le rachat

Le consortium dirigé par Certares se concentrera sur la transformation numérique de l'entreprise et investira dans les nouvelles technologies et autres initiatives afin de faire progresser l'activité de manière cohérente et de renforcer durablement la compétitivité.



L'objectif est d'améliorer durablement la croissance à long terme et la rentabilité du groupe,

tous les marchés sur lesquels FTI est présent profiteront de la réorientation de FTI Group.

Et pour lui permettre de s'exprimer des investissements seront réalisés dans la technologie." nous explique-t-on en interne.Une transformation numérique qui ne devrait pas toucher FTI Voyages, puisque la filiale française est plutôt précurseuse à ce niveau.Nous n'en savons pas plus sur l'avenir de la branche hexagonale.Pour le porte-parole, "En attendant d'en savoir plus sur les changements profonds ou nous de la société, notons le départ d'Olaf Kistenmacher. L'actuel responsable des ventes rejoindra Costa, le 1er juin 2024.