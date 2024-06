FTI : les agences demandent l'accès aux billets émis 🔑

Les agences indépendantes sont notamment encore plus sensibles au sujet. En effet elles ne bénéficient pas de la sécurisation des règlements via une centrale de paiement (qui règle après départ du client ndlr) et ont dû payer un acompte pour l'émission des billets.



C'est le cas de cette agence qui témoigne sur le HelpDesk Officiel des Pros du Tourisme : "Je suis une agence indépendante.



J'ai payé les acomptes donc les vols. J'espère que les compagnies vont nous laisser utiliser les PNR. On peut se poser la question !! J'ai peur que certaines compagnies en profitent pour refaire une seconde vente à un tarif plus élevé."



Même inquiétude pour cette autre agence : "Nous étions prélevés de 30% à la réservation sur les voyages avec vol régulier justement pour émettre les billets… nous avons récupéré les PNR, mais j’espère qu’ils n’en annuleront aucun… car nous avons déjà payé et c’est même indiqué sur leur facture. "



Mais pour FTI Voyages, la réponse paraît sans appel. En effet, dans une FAQ envoyée en fin de journée mardi 5 juin 2024 aux agences, la filiale française indique que les agences de voyages ne peuvent ni récupérer le PNR des billets émis ou non émis, ni changer la propriété du PNR.



Une position qui fait vivement réagir Adriana Minchella "On ne doit plus parler de PNR lorsque le billet est émis. Le billet émis appartient au client. Et puis si FTI souhaite faire les choses proprement, que le TO nous envoie donc les billets émis " martèle-t-elle.



Tout l'enjeu consiste à garder ses réservations aériennes, et à contacter en direct les prestataires terrestres : hôteliers et transféristes, pour les régler en direct dans l'espoir de maintenir les séjours des clients.