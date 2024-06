Faillite FTI Voyages : les clients pourront-ils partir ?

Pas de panique non plus. Vous avez fait le choix de passer par une agence de voyages en ligne ou qui a pignon sur rue pour voyager avec FTI Voyages.



Elle mettra tout en œuvre pour maintenir votre séjour, surtout si vous connaissez bien votre agent de voyages ! Pour tout vous dire, il est déjà sur le pont pour contacter directement les hôtels, transféristes et excursionnistes pour maintenir votre voyage au plus près des prestations initiales !



Etant donné que le séjour vendu ne pourra pas être honoré, l'agence va vous proposer une solution alternative qui devrait ressembler peu ou prou à votre voyage initial.



Si cette proposition ne vous convient pas, vous avez la possibilité d'annuler sans frais votre séjour.