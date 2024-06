FTI : comme un air de déjà vu... 🔑

Bien entendu, la comparaison s'arrête là. Le poids de Thomas Cook, propriétaire de la marque Jet tours, n'est en rien comparable à celui de FTI Voyages dans l'Hexagone.Thomas Cook France avait l'appui d'un réseau d'agences franchisées (près de 250 points de vente), et d'un réseau intégré (environ 180 boutiques) sans compter la partie TO...De son côté FTI Voyages dispose d'un outil techno performant et d'une production qui sont directement pilotés par l'Allemagne, avec un base de clients B2C moins importantes.Les conséquences d'une défaillance en France de FTI ne seront pas les mêmes pour les distributeurs et partenaires - qui se trouvent dans des situations très contrastés -, ainsi que pour l'APST, son garant financier. La faillite de Thomas Cook avait suscité bien des remous au sein de l'Association, avec un montant de sinistre historique.Fort d'une garantie bancaire, et d'une part minoritaire sur le B2C, l'APST se veut sereine. Quid de la suite ? Si la maison mère laisse entrevoir un espoir de continuation, il fort à parier en France, que l'avenir de la filiale ne puisse éviter le passage devant un tribunal de commerce.Reste à savoir quand ?