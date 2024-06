FTI : TUI Group prend le relais avec les clients et les hôteliers

L'insolvabilité de FTI est une nouvelle décourageante. Nous adressons notre soutien aux employés touchés par cet événement. L'ensemble de notre équipe de direction explore actuellement des pistes pour aider nos partenaires hôteliers et les voyageurs qui avaient prévu des vacances d'été avec FTI.



J'étais moi-même en pourparlers avec le ministre turc du Tourisme et les hôteliers, et nous soutiendrons les solutions visant à créer des options de voyage alternatives et nouvelles

Dans un communiqué de presse publié le 6 juin 2024, TUI Group a annoncé avoir pris des mesures de soutien envers leset les hôteliers impactés par le dépôt de bilan de FTI Touristik.», a déclaré Sebastian Ebel