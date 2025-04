TourMaG - Vous avez décidé de faire de TUI ce que vous appelez « a global curated leisure marketplace », autrement dit une « marketplace mondiale de loisirs organisés ». Les faillites récentes de Thomas Cook et de FTI donnaient pourtant à penser que le « modèle intégré » n’était plus adapté au contexte actuel. Pourtant, chez TUI, vous persistez et cela semble vous réussir. Qu’est-ce qui, dans votre approche, dans votre business model, fait la différence ?



Sebastian Ebel : TUI est déjà la première entreprise de tourisme intégrée au monde.



Notre business model unique est axé sur l'intégration et la différenciation. Nous avons une stratégie claire pour accélérer la croissance rentable, en maximisant la valeur pour nos clients et en tirant partie des synergies au sein de notre entreprise intégrée, en générant des rendements plus élevés en utilisant notre puissance de distribution Markets + Airline pour obtenir une performance supérieure dans les expériences de vacances.



Pour atteindre ces objectifs, notre feuille de route est très claire : nous transformons TUI en un marché mondial de loisirs organisés, évolutif et basé sur notre plateforme TUI Musement.



Notre objectif est d'offrir plus de produits à encore plus de clients grâce à nos tour-opérateurs et notre compagnie aérienne, nos marques d'hôtels et de croisières ainsi que nos activités et expériences.



Notre business model intégré est la base d'une présence mondiale plus forte. Nous voulons renforcer les synergies entre les différentes branches d'activité, offrir plus de produits aux clients et augmenter considérablement le nombre de contacts clients tout au long de l'année.



TUI développe, investit et opère dans les domaines des hôtels, des croisières et des activités. TUI n'est pas seulement le partenaire de ses clients pour leurs vacances, il est aussi leur partenaire pour leurs loisirs tout au long de l'année, y compris donc, lorsqu'ils sont à la maison.



Notre portefeuille de clients - plus de 33 millions - constitue la base de la croissance. La voie est tracée.



Nous venons de connaître dix trimestres consécutifs de croissance. Les prochaines étapes de notre transformation nous permettront de devenir encore plus efficaces, plus rentables et plus forts.