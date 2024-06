TUI France : un nouveau siège et de nouvelles ambitions

"le signe que la stratégie de TUI fonctionne".

Ces bonnes perspectives sont, selon Christophe Fuss,qui représentent 70 % de son activitéEn parallèle, TUI France mise sur la renforcement de l'offre de produits et sa différenciation, le renforcement des ventes contrôlées, la transformation numérique, l'engagement RSE notamment via la TUI Care Foundation, et enfin le développement de la TUI Sélection.", s'est encore félicité Christophe Fuss qui observedu marché du tourisme, en France, avec notamment une concurrence très forte entre TO, une distribution qui entend bien se renforcer elle aussi, des compagnies aériennes qui commercialisent désormais des hébergements, et des clients qui ont de nouvelles attentes.Depuis le Covid, observe Christophe Fuss,. Comme, en parallèle, le pouvoir d'achat souffre, "les Français ont tendance à partir plus souvent mais moins longtemps à chaque fois". Cela les conduit à moduler la durée de leurs séjours et donc à ne pas forcément partir (et donc aussi revenir) le samedi.