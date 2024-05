TUI : Nouvelles Frontières va refaire ses gammes en 2024

Circuit Sublime Argentine (13 jours / 12 nuits) : Buenos Aires, Puerto Madryn (Péninsule Valdès), Ushuaïa, El Calafate (Glacier Puerto Moreno), les chutes d’Iguazu.



Circuit De l’Argentine au Chili (13 Jours / 12 nuits) : Buenos Aires, rencontre avec les Gauchos, Ushuaïa, le glacier Perito Moreno, Valparaiso, et découverte du parc national Torres del Paine.



Circuit Merveilles andines (12 Jours / 11 nuits) : Combiné dans le Nord de l’Argentine, et le Nord du Chili avec visite de Buenos Aires et Santiago de Chile, Purmamarca et sa "colline aux sept couleurs", découverte de Cafayate, Cachi et Humahuaca, rencontre avec la culture indigène à Payogasta ou Tilcara.



Roadtrip Le Nord Argentin (9 nuits) : première et dernière nuit à Buenos Aires, vols intérieurs Buenos Aires/Salta A/R inclus, vignes à Cafayate, Purmamarca et sa montagne aux sept couleurs, la ville coloniale de Cachi. Possibilité d’extension à Ushuaïa 3 jours et 2 nuits.



(Vols internationaux et domestiques inclus, transferts, hôtels en 3, 4 ou 5 étoiles, les visites et excursions mentionnées, services de guides locaux. Demi-pension pour les circuits, petits déjeuner pour les roadtrips) .