Les conseils de TUI France pour réussir son « Odyssée Nouvelles Frontières » et gagner un voyage en Argentine du 22 au 30 mai 2024

Du 1er janvier au 31 mars 2024, Nouvelles Frontières lance « L’Odyssée » afin de récompenser les agents de voyages qui vendront des circuits Nouvelles Frontières en Argentine durant cette période. Les 14 meilleurs vendeurs et 2 autres agents de voyages tirés au sort parmi les dossiers vendus durant cette période auront la chance de participer à un voyage expérientiel dans une destination mythique, l’Argentine, du 22 au 30 mai 2024. Ce voyage restera inoubliable. Au programme : découverte de paysages spectaculaires, initiation à la délicieuse cuisine locale et au rythme envoûtant du tango, immersion au sein de la richesse culturelle de l'Argentine. C'est bien plus qu'un simple voyage, c'est une expérience qui restera gravée... Afin que les agents de voyages mettent toutes les chances de leur côté et puissent vivre cette « Odyssée Nouvelles Frontières », TUI donne ses conseils pour réussir la vente d’un voyage Nouvelles Frontières.



Rédigé par TUI France le Lundi 15 Janvier 2024

Une brochure Nouvelles Frontières et des fiches programmes repensées pour les agents de voyages

Pour réussir la vente d’un voyage Nouvelles Frontières, il faut déjà se familiariser avec sa nouvelle brochure de près de 400 pages qui est désormais unique (habituellement il y en avait deux). Son but est de replacer l’agent de voyages au cœur de la vente de circuits Nouvelles Frontières. Une nouvelle page « produit » a alors vu le jour avec moins de texte afin que l’agent de voyages puisse apporter toute son expertise aux clients. Une carte aide les agents de voyages à identifier l’itinéraire du circuit, les sites naturels, culturels à ne pas manquer et un QR code permet d’obtenir le programme détaillé (aussi appelé « fiche programme ») en PDF. Les agences peuvent retrouver cette fiche qui est une mine d’informations particulièrement importantes pour elles directement sur l’espace pro : www.espacepro.to . Elle comprend : le détail du programme jour/jour avec photos, noms d’hôtels, les excursions optionnelles, la date de validité du séjour, le nombre d’heures de vol, le décalage horaire, le nombre de participants, etc.

Nouvelles Frontières, un savoir-faire depuis près de 60 ans Les trois typologies de voyages Nouvelles Frontières en 2024 sont composées de :



- 24 circuits classiques : les plus plébiscités par les clients pour une découverte des sites incontournables.



- 17 circuits signature : en petits groupes pour ceux qui rêvent d’immersion, d’étonnement, de partage et de rencontres avec des ethnies lointaines. Grâce à ces circuits on voyage hors des sentiers battus, le voyageur rencontre les populations locales en petits groupes, va dans la maison d’un journaliste français qui donne un cours d’histoire sur le Cambodge, discute dans le sanctuaire de la Française Wendy, installée au Laos pour sauver des éléphants… c’est ça l’esprit Nouvelles Frontières !



- 4 circuits grands voyages : pour découvrir plusieurs pays durant un seul voyage et multiplier les découvertes et les émotions.



• Suède, Pologne, Pays baltes, Finlande, Danemark

• Croatie, Slovénie, Bosnie, Monténégro, Albanie, Macédoine

• Afrique du sud, Namibie, Botswana, Zimbabwe

• Kirghizistan, Kazakhstan, Ouzbékistan.



Il existe également six labels pour aiguiller les voyageurs sur le contenu de leur évasion :



1. Sur les rails : pour voyager en train et donner l’accès à des road trips à des voyageurs qui n’ont par exemple pas le permis de conduire.

2. Actif : pour un voyage qui bouge où baskets et chaussures de marche seront indispensables.

3. Ethique : un circuit orienté vers le tourisme durable.

4. Aventure : des circuits hors des sentiers battus, il ne faudra pas oublier son duvet !

5. Merveilles d’hiver : pour des vacances enneigées.

6. Croisière : pour découvrir une destination au fil de l’eau et monter par exemple à bord de l’emblématique bateau Bou El Mogdad, au Sénégal.



L’itinéraire n’est plus le même, le capitaine Georges Console est à la retraite mais l’esprit demeure et il est fidèle à celui de Nouvelles Frontières.



Deux très belles nouvelles destinations « pépites » font leur apparition dans la brochure 2024, la Nouvelle-Zélande et les Seychelles, accompagnées de 18 nouveautés (ex. Road trip – Canada– L’Abitibi-Témiscamingue, sur ‘’La route des Explorateurs’’ (p.38), circuit accompagné – Etats-Unis - Le vieux Sud au son de la musique, entre nous (p.52), circuit privé – Ethiopie – Visages d’Éthiopie (p.232), etc.)



Nouvelles Frontières une des offres les plus importantes du marché et des circuits faits « maison » Voyager avec Nouvelles Frontières, c’est la possibilité de s’évader dans 91 destinations soit une des offres les plus larges du marché du tourisme. Nouvelles Frontières c’est aussi un multi-spécialiste qui répond de façon sur-mesure aux demandes des clients. Par exemple, en Inde, il est possible de proposer aux voyageurs un premier voyage découverte avec le circuit Joyaux de l’Inde ou au contraire de soumettre une évasion plus poussée, pour un expert de la destination avec le circuit signature Gujarat, sur les pas de Gandhi pour parcourir ce petit état indien souvent oublié des circuits touristiques.



En résumé, les agences de voyages peuvent s’appuyer sur l’expertise Nouvelles Frontières :



• 80% des circuits sont exclusifs à Nouvelles Frontières. Les chefs de produit de la marque les ont préparés « maison » pour des voyageurs qui se retrouveront tous autour des valeurs de la marque !

• 95% des voyages proposés assurent des départs garantis dès 3 voyageurs inscrits.

• Plus de la moitié de l’offre Nouvelles Frontières est effectuée en petits groupes de moins de 26 personnes, une demande de plus en plus fréquente des voyageurs c’est pourquoi Nouvelles Frontières répond à cette demande.

• Dans 61 circuits Nouvelles Frontières les voyageurs seuls peuvent partager une chambre afin de ne pas payer le supplément « chambre individuelle ».



Cet ADN Nouvelles Frontières, la passion des équipes derrière cette marque et l’amour des voyageurs à la découverte du monde les guident vers les circuits, road trips et autotours proposés par la marque car ces voyages ne sont pas comme les autres.



