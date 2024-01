Nouvelles Frontières, un savoir-faire depuis près de 60 ans

Née et créée en 1967 par Jacques Maillot, Nouvelles Frontières est une des marques du tour-opérateur TUI France. Depuis 57 ans, Nouvelles Frontières propose aux voyageurs de s’évader lors de circuits ou road trip pour une réelle immersion et découverte du pays visité.



Nouvelles Frontières, une histoire qui a commencé en 1955… En 1955, à une époque où le voyage était encore le privilège de certains, Jacques Maillot, étudiant en droit décide d’organiser un voyage d’études au Maroc. Il a une idée en tête, partir aux tarifs les plus bas possibles. Résultat, 150 étudiants le suivent dans son aventure.



En 1967, l’idée devient une vision : le voyage pour tous ! Jacques Maillot fonde Nouvelles Frontières, un nom inspiré de la New Frontier évoquée par John Fitzgerald Kennedy en 1960 : “Mais je vous dis que nous sommes devant la Nouvelle Frontière, que nous le voulions ou non. Au-delà de cette frontière, s’étendent les domaines inexplorés de la science et de l’espace“. Les frontières de Jacques Maillot sont celles des territoires qu’il souhaite ouvrir au plus grand nombre.



En 1980, 150 000 voyageurs sont partis avec Nouvelles Frontières, en 1990, le cap des 1 000 000 de voyageurs est franchi.



En 1995, Nouvelles Frontières lance son site Internet tandis qu’en 1998, les premières enchères sont proposées sur le site.



En 1997, à l’occasion de ses 50 ans, Nouvelles Frontières crée la gamme de circuits GRANDS VOYAGES (des circuits exceptionnels permettant de découvrir de 3 à 7 pays en un seul voyage) et un circuit en Papouasie.



57 ans plus tard, l’émotion de la découverte est toujours dans l’ADN de la marque, Nouvelles Frontières reste fidèle à son esprit initial de pionnier.



En 2024, une politique de redynamisation de la marque La politique de redynamisation de Nouvelles Frontières par TUI France est actuellement en marche. Une des premières pierres de cet édifice est la brochure 2024 de près de 400 pages qui est désormais unique (habituellement il y en avait deux). Pour l’élaborer Nouvelles Frontières a questionné à l’aide de l’institut Opinionway, près d’une centaine de clients, des agents de voyages et les équipes TUI France afin de mieux comprendre le comportement des voyageurs lorsqu’ils ont une brochure en main, analyser les anciennes brochures Nouvelles Frontières, coconstruire une nouvelle brochure qui corresponde aux attentes de tous.



« Nouvelles Frontières veut inspirer de nouvelles tendances de consommation et cette nouvelle brochure est une des premières pierres de cet édifice. Non seulement, nous souhaitons replacer l’agent de voyage au cœur de la vente des circuits Nouvelles Frontières grâce à des pages brochures complètement retravaillées et en plus, nous apportons de la nouveauté aux voyageurs dont 18 destinations et des « pépites » comme la Nouvelle-Zélande et les Seychelles.



Les voyages durables sont toujours au cœur de la préoccupation de la marque avec toujours des voyages proposés en train, un label de circuits « éthiques » permet de trouver des voyages tournés vers le tourisme durable. Nouvelles Frontières ouvre une nouvelle page de son histoire avec cette brochure » déclare Grégory Gérard, directeur de production Nouvelles Frontières.



Replacer l’agent de voyage au cœur de la vente des circuits Nouvelles Frontières Quatre maquettes ont été testées avant d’aboutir à cette brochure. Une toute nouvelle page produit a alors vu le jour avec moins de texte dans le but de replacer l’agent de voyages au cœur de la vente des circuits Nouvelles Frontières. Une carte aide les agents de voyage à identifier l’itinéraire du circuit, les sites naturels, culturels à ne pas manquer et un QR code permet d’obtenir le programme détaillé en PDF. Il comprend : le détail du programme jour/jour avec photos, noms de l’hôtel, les excursions optionnelles, la date de validité du séjour, le nombre d’heures de vol, le décalage horaire, le nombre de participants, etc. Pour les voyageurs seuls, il est même possible de partager une chambre afin de ne pas payer le supplément « chambre individuelle ».



En 2024, Nouvelles Frontières c’est trois typologies de voyages :



● 24 circuits classiques : ceux les plus plébiscités par les clients pour une découverte des sites incontournables.

● 17 circuits signature : en petits groupes pour ceux qui rêves d’immersion, d’étonnement, de partage et de rencontres avec des ethnies lointaines.

● 4 circuits grands voyages : pour découvrir plusieurs pays durant un seul voyage et multiplier les découvertes et les émotions

• Suède, Pologne, Pays baltes, Finlande, Danemark

• Croatie, Slovénie, Bosnie, Monténégro, Albanie, Macédoine

• Afrique du sud, Namibie, Botswana, Zimbabwe

• Kirghizistan, Kazakhstan, Ouzbékistan.



Il existe également six labels pour aiguiller les voyageurs sur le contenu de leur évasion :



● Sur les rails : pour voyager en train

● Actif : pour un voyage qui bouge

● Ethique : un circuit orienté vers le tourisme durable

● Aventure : des circuits hors des sentiers battus

● Merveilles d’hiver : pour des vacances enneigées

● Croisière : pour découvrir une destination au fil de l’eau.



Deux très belles nouvelles destinations « pépites » font leur apparition dans la brochure 2024, la Nouvelle-Zélande et les Seychelles, accompagnées de 18 nouveautés :



● Circuit accompagné – Seychelles - Croisière Silhouette Sea Star & Sea Bird - Nouvelle destination (p.259)

● Circuit accompagné – Nouvelle-Zélande - Spectaculaire Nouvelle-Zélande - Nouvelle destination (p.345)

● Road trip – Canada – De Québec à la Côte-Nord (p.32)

● Road trip – Canada– L’Abitibi-Témiscamingue, sur ‘’La route des Explorateurs’’ (p.38)

● Circuit accompagné – Etats-Unis – De Dallas à Chicago : Country, Blues & Rock’n’Roll (p.46)

● Circuit accompagné – Etats-Unis - Le vieux Sud au son de la musique, entre nous (p.52)

● Road trip – Guadeloupe/Martinique - Cocktail créole (p.79)

● Circuit accompagné – Brésil – Sur un air de samba (p.100)

● Circuit accompagné – Argentine / Chili – Merveilles andines (p.109)

● Road trip – Espagne / Portugal - Flamenco et fado (p.171)

● Circuit accompagné – Portugal - Beautés de l’Algarve remplace l’Algarve au naturel (p.176)

● Circuit privé – Ethiopie – Visages d’Éthiopie (p.232)

● Circuit accompagné – Kenya – Safaris, sable et savane (p.234)

● Circuit privé – Madagascar – Faune et paysages du nord de Madagascar (p.257)

● Circuit accompagné – Jordanie – Parenthèse jordanienne (p.265)

● Circuit privé – Mongolie – Mongolie grandeur nature (p.283)

● Circuit accompagné – Inde – Au cœur de l’Inde millénaire (p.290)

● Circuit privé – Inde – Envoûtante Inde du sud (p.294)



