Dans les coulisses du service formation de TUI France qui organise l’Odyssée Nouvelles Frontières jusqu’au 31 mars

► 5 MINUTES VOLS COMPRIS, pour la découverte d’un club (par ex : je visite le Club Marmara Hurghada ► LE TUTO QUI VOUS DIT TOUT, axé sur les nouveautés, astuces de ventes (par ex : je découvre le nouveau Club Marmara Almunecar ► LES MINUTES NOUVELLES FRONTIERES, une formation qui permet de découvrir les grands sites touristiques d’une destination et les circuits pour mieux les vendre (par ex : je m’envole pour la Norvège ► Les REPLAY WEBINAIRES, pour voir ou revoir les formations en distanciel (par ex : je visionne le rendez-vous desti – spécial Cambodge et Laos Petite astuce : pour les formats plus longs, les liens vidéos sont séquencés et permettent un visionnage par étape selon le temps dont on dispose.« Notre conseil pour les agents de voyages est simple : pour se former chez TUI c’est facile ! Un café ou un thé, une vidéo ou un replay, 10 minutes par jour et tous les jours ! »