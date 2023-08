TUI Group : retrouvez toutes les dernières actualités

Le 28 juin 2023, TUI a souhaité célébrer l’été bien entouré ! En effet, le tour-opérateur a réuni plus d’une 100e d’agents de voyages du nord de la France afin de leur présenter la production TUI France et aussi pour les remercier de leur travail effectué au quotidien. L’aéroport de Lille, l’office de tourisme de Gran Canaria et la compagnie aérienne Binter Canarias étaient partenaires de cet événement.En janvier 2023, TUI France a décidé de créer un service formation et support des ventes pour accompagner au plus près les agents de voyages dans l’évolution de leur expertise et pour les jeunes recrues, leur faire acquérir rapidement une expertise poussée des produits TUI France (Club Marmara, Club Lookéa, Nouvelles Frontières).En à peine quelques mois d’existence, le service formation et support des ventes de TUI France séduit déjà de très nombreux agents de voyages grâce à la variété des services proposés en aide à la formation. En effet, depuis janvier 2023, TUI France a créé ce service dédié à la formation pour accompagner les agents de voyages et booster leurs connaissances destinations & produits TUI France.L'information courait déjà depuis quelques mois, c'est désormais officiel. Christophe Fuss devient Directeur Général de TUI France ce 14 juin 2023. Il succède à Dirk Van Holsbeke qui prend sa retraite.TUI Care Foundation lance sa plateforme de formation en ligne destinée aux jeunes défavorisés afin de leur permettre de se former dans le secteur du tourisme.La TUI Care Foundation a lancé deux projets au Mexique et au Pérou afin de soutenir l'artisanat traditionnel.Le géant mondial du voyage sort progressivement la tête de l'eau. Alors que les dettes d'Etat ont été remboursées, le 2e trimestre de l'exercice 2023 vient de révéler ses conclusions. La saison d'hiver qui s'achève s'est déroulée conformément aux attentes de la direction et l'été s'annonce fort, les niveaux d'activité se rapprochent à 96% de ceux de 2019.TUI France continue de développer son offre au départ des régions afin de permettre aux voyageurs de partir en vacances au plus près de chez eux. Immersion en vidéo à Deauville, Le Havre, Nantes où le tour-opérateur propose une offre de vacances (Club Marmara, Club Lookéa, circuits Nouvelles Frontières) très variée. TUI s’est même arrêté au Havre lors d’un roadshow culinaire pour effectuer une formation sur le Canada à destination des agents de voyages.TUI France a lancé, le 1er mars dernier, un challenge de vente Nouvelles Frontières. Jusqu’au 14 mars prochain, chaque jour, un dossier NF enregistré la veille est tiré au sort pour permettre à un vendeur de gagner un bon d’achat d’une valeur de 400€ sur son prochain voyage.TUI a présenté son nouveau programme de développement durable, qui s’articule autour de 3 piliers principaux : population (people), planète (planet), progrès (progress). Le Groupe effectuera notamment un travail de réduction des émissions d'ici 2030 : -24% pour TUI Airline, au moins -46,2% pour les hôtels et -27,5% pour les croisières.Fervent défenseur des intérêts des salariés, Lazare Razkallah, le secrétaire du CSE de TUI France, quitte le Groupe après 36 ans de service, dont 20 de délégation. Jeudi 2 février 2023, il organisait son pot de départ avec plus de 100 salariés de TUI, mais aussi des anciens comme Jacques Maillot, le fondateur de Nouvelles Frontières - son premier patron -, Pascale Demailly et Bernard Semrani (Nouvelles Frontières). Pour TourMaG.com, il évoque quelques uns des moments forts de sa carrière, mais aussi ses projets.A l’occasion du salon Tourissima, TUI France a signé un accord de 3 ans avec AEGEAN comprenant un avion basé à l’aéroport de Lille, assurant des départs vers 42 Clubs Marmara et Clubs Lookéa cet été et 5 clubs cet hiver. Quatre nouveautés permettent de s’envoler vers de nouvelles contrées, le Monténégro, la Croatie, Minorque et Barcelone.