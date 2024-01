L’Odyssée Nouvelles Frontières

Rédigé par TUI France le Lundi 8 Janvier 2024

L’agent de voyages a un rôle essentiel pour les voyageurs ayant envie de découvertes en circuits accompagnés ou en road trips ! Après une nouvelle brochure plaçant l’agent de voyages au cœur de la vente et du conseil, Nouvelles Frontières les chouchoute avec un challenge exceptionnel !



16 agents de voyages auront la chance de partir sur ce voyage expérientiel incroyable ! L’Odyssée Nouvelles Frontières, c’est offrir la possibilité unique aux agents de voyages de découvrir une destination mythique : l’Argentine du 22 mai au 30 mai 2024, en partenariat avec Air France et Explorassur, embarquez direction Buenos Aires et vivez les expériences d’un circuit Nouvelles Frontières en Amérique Latine !



Explorez des paysages spectaculaires, goûtez à la délicieuse cuisine locale, dansez au rythme envoûtant du tango et laissez-vous envoûter par la richesse culturelle de l'Argentine. C'est bien plus qu'un simple voyage, c'est une expérience qui restera gravée dans vos souvenirs pour toujours. Préparez-vous à vivre l'Odyssée Nouvelles Frontières et laissez votre passion pour les voyages vous guider vers les circuits Nouvelles Frontières !



« Ce voyage est l’occasion pour TUI France de fidéliser ses meilleurs partenaires et motiver les agents de voyages à vendre le monde à travers l’expertise Nouvelles Frontières. Qui n’a jamais rêvé de partir à l’autre bout de la terre en Argentine ? » explique Romain Rortais, Directeur Formation & Support des Ventes TUI France. « 16 agents de voyages auront cette chance lors de ce voyage expérientiel incroyable : 50% des places sont réservées aux agences TUI mandataires et 50% des places sont réservées aux agences partenaires des autres réseaux de distribution pour que chacun puisse gagner sa place ! ».



Comment vivre ce voyage unique ? vendez Nouvelles Frontières du 01/01/2024 au 31/03/2024 ! Les meilleurs vendeurs seront ceux ayant eu le meilleur nombre de points sur un barème simple :



● 1 pax vendu Nouvelles Frontières toutes destinations confondues = 1 point gagné !

● 1 pax vendu Nouvelles Frontières avec un vol Air France toutes destinations confondues = 3 points gagnés !

● 1 pax vendu Nouvelles Frontières sur la destination Argentine = 3 points gagnés !

● 1 point supplémentaire sera accordé à tout dossier rentrant dans les conditions précédentes mais ayant une assurance Xplorassur vendue par l’intermédiaire de TUI France



Pour que chaque agent de voyages ait la chance de participer et de vivre ce voyage unique, Nouvelles Frontières fera un tirage au sort pour que 2 participants ayant réalisé au moins une vente d’un dossier Nouvelles Frontières soient tirés au sort !



► Pour vous inscrire au webinaire de lancement :



► Pour participer à cette aventure, il est nécessaire de s’inscrire et de répondre à un quizz :



Relevez le défi et embarquez pour cette aventure extraordinaire !

Plus d’informations sur

