Argentine : c’est parti pour la première Odyssée Nouvelles Frontières !

Cette opération s’inscrit dans la lignée de la stratégie mise en place depuis plus d’un an et demi par TUI France qui a créé un nouveau service formation et support des ventes dédié aux partenaires distributeurs.Ainsi, à côté des opérations en présentiel avec des roadshows, des visites d'agences, ou en distanciel à travers des webinaires et des vidéos, TUI France a souhaité aussiObjectif :Lors de ce voyage, les 16 agents de voyages lauréats seront notamment accompagnés de Romain Rortais, mais aussi de Grégory Gérard, directeur de la production Nouvelles Frontières et de Béatrice Arreaud, cheffe de produits Nouvelles Frontières.Au-delà de la découverte l’Argentine qui s’annonce exceptionnelle, ce circuit sera également l’occasion pour les participants d’échanger avec les équipes TUI France et d’enrichir leurs connaissances sur l’offre Nouvelles Frontières, et plus largement sur les outils de formation mis à leur disposition.