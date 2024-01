TUI France accélère sur la formation des agences !

Au total, 40 heures de formation sont à disposition des partenaires distributeurs via des supports qui permettent des apprentissages d'une durée de 5 mn à 30 mn.



"Avec les moyens techniques mis à notre disposition, nous voulons densifier la formation et responsabiliser les agents de voyages, pour qu'ils puissent se former de manière rapide mais quotidiennement. Ce catalogue de formations est à leur disposition et nous leur offrons ! C'est gratuit pour les agents de voyages" appuie Romain Rortais.



Et preuve que le formule fonctionne, le directeur du service assure qu'entre 90 et 100 vendeurs se connectent tous les jours.



Au déjà des supports vidéos, les agences peuvent y trouver des fiches pratiques d'aide à la vente entièrement tournées vers le B2B.



"Notre contenu est vraiment tourné à l'usage des professionnels : arguments pour convaincre un client, trucs et astuces des visites à faire autour de son hôtel...



Nous souhaitons faire de la pédagogie. Si les agents de voyages s'y mettent un peu tous les jours, ils vont faire la différence sur la vente"."