"Budget malin", France... : Nouvelles Frontières met le cap sur 2026

Après une année 2025 consacrée à l’élargissement de l’offre, les équipes se concentrent pour 2026, à sa consolidation tout en travaillant la profondeur de prix.



"Nous avons la volonté de toucher les voyageurs, quel que soit leur budget" explique Grégory Gérard. Ainsi les circuits accompagnés en groupe restreint seront renforcés pour répondre à la hausse de la demande. De l'autre côté du spectre, Nouvelles Frontières va lancer une nouvelle ligne de circuits baptisée "Budget Malin".



"Nous allons nous appuyer sur des produits existants, nos grands classiques, et retirer quelques excursions qui seront proposées en option et quelques repas pour rendre le produit plus compétitif" détaille le directeur de la production circuits.



Près d'une vingtaine de circuits "Budget Malin" entreront ainsi dans l'offre 2026, sur des dates de départ ciblées.



L'offre City Trips sera, quant à elle, élargie, " multipliée par deux ", et s'ouvrira également à la France. "Nous allons tester le marché avec des offres sur Paris et Lyon, avec l'ambition de développer une offre ferroviaire, déjà en place sur Londres, Amsterdam et Bruxelles".