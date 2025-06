Le printemps à Fukuoka, l'été à Mie

Retrouvez-nous aux événements suivants cet été : Matsuri Paris au Parc Floral de Paris les 14 et 15 juin pour découvrir les régions de Mie, Okayama et Fukuoka Tokyo Market à Brest les 28 et 29 juin pour découvrir les régions de Mie, Okayama, Fukuoka ainsi que les villes de Kobe et Himeji Japan Expo à Paris du 3 au 6 juillet pour découvrir les régions de Mie et Hiroshima