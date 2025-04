Découvrez le Japon de l’envers : Tsuwano et ses traditions

Depuis l’aéroport, vous pourrez vous rendre à Tsuwano, en taxi jusqu’à la ville ou en bus jusqu’à la gare de Masuda, pour ensuite prendre une correspondance avec un train. Dès votre arrivée, vous pourrez ressentir le calme et la sérénité ambiante de Tsuwano. Ce village comporte peu de rues et de routes et est surtout entouré par les montagnes, proposant un cadre exceptionnel et une véritable immersion dans la campagne japonaise.En tant que village historique resté presque intact, il s’y trouve un grand nombre d’anciennes maisons de samouraïs, aux murs blancs et aux tuiles vermillons, dont certaines qu’il est possible de visiter. La rue Tonomachi regorge d’habitations de ce type, bordées par des canaux où se trouvent de splendides carpes koïs.Tous les ans, en juillet, cette rue, comme le reste de la ville, est animée par le festival Sagimai, une représentation de danse traditionnelle unique, qui n’est pratiquée qu’à cet endroit au Japon. Nous avons eu la chance de pouvoir suivre le festival de 2024, qui se déroule sur toute une journée, pour vous en montrer les coulisses.Le festival est depuis plus de 400 ans un moyen d’honorer le sanctuaire local Yanasaka Jinja. En revêtant ces costumes de hérons faits de bois et de tissu, les danseurs représentent un mâle et une femelle qui dansent aux quatre coins de la ville, pour divertir les dieux et demander leur protection contre les intempéries et les épidémies.Pourquoi des hérons ? Ils sont inspirés d’une légende d’origine chinoise, où deux amoureux, une déesse tisserande et un bouvier, représentés par les étoiles Véga et Altaïr, ne pourraient se rencontrer qu’une fois par an, le 7 juillet car des oiseaux (au nom proche du mot héron en japonais) peuvent, cette nuit-là, former un pont entre les deux aimés.Toute la ville est en effervescence au moment des célébrations, l’occasion idéale pour profiter de l’hospitalité des habitants et déguster les spécialités locales tout en découvrant la riche nature et culture de Tsuwano.Impossible de manquer la beauté des paysages naturels, notamment le mont Aono qui veille sur la ville, les nombreuses rizières et les champs de thé qui font la fierté de la région. Il est possible de profiter du calme de cette campagne japonaise à travers des randonnées mais il est également une installation permet pleinement de s'immerger dans ces espaces verts.Le camping de Monsieur Tokiwa, Tokiworks, propose d’installer sa tente ou d’emménager dans l’un des bungalows qu’il a lui-même construit pour faire cette expérience. Découvrez la région en vous faisant guider par ce local qui est né et a grandi dans la ville de Tsuwano et apprenez-en plus sur sa spécialité, un produit original qui n’est vendu que dans sa boutique.La région d’Iwami-Hagi et Tsuwano vous tendent les bras alors n’hésitez pas !👉 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de Wa Sakura (en français) et le site officiel de la région (en anglais).