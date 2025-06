Cession de fonds commerce : quelles tendances en 2024 pour les agences et voyagistes ?

Les petites villes et bourgs ruraux affichent ainsi une dynamique supérieure à la moyenne. Les villages peinent en revanche à attirer les acheteurs. Si les grandes villes portent plus d’une vente sur cinq, le prix de cession est en recul de plus de 2 %.

De son côté, le secteur de l’hôtellerie connaît un léger repli. En 2024, 525 hôtels ou établissements d’hébergement similaire ont changé de main, soit une baisse de 4,4 % par rapport à l’année précédente. Malgré cette baisse en volume, le prix moyen de cession des fonds d’hôtels reste parmi les plus élevés, à 485 888 €, confirmant l’intérêt porté à ces actifs, notamment dans les zones touristiques ou tendues.Les difficultés structurelles du secteur – exigences réglementaires, coûts d’entretien élevés, impact du personnel – peuvent expliquer en partie cette évolution. Toutefois, ce repli ne traduit pas un désintérêt du marché : les fonds d’hôtels restent parmi les plus recherchés en valeur. En 2024, le prix moyen de cession dans l’hôtellerie atteint 485 888 €, en légère baisse par rapport à 2023 (-5,7 %), mais conserve sa place sur le podium des valorisations, derrière les supermarchés (1,88 M €) et les officines de pharmacie (1,23 M €).En 2024, le nombre de cessions de fonds de commerce dans le secteur des agences de voyage (code NAF 7911Z) s’est légèrement contracté, passant de 26 à 25 opérations. En revanche, les activités des voyagistes (code NAF 7912Z) enregistrent une forte progression avec 10 cessions contre seulement 2 en 2023.Du côté des montants, le prix moyen de cession des fonds d’agences de voyage est en hausse, atteignant 178 318 € en 2024, contre 142 360 € un an plus tôt. Pour les voyagistes, aucun prix n’avait été communiqué en 2023, mais la moyenne s’établit à 171 667 € en 2024. Thierry Millon , directeur des études Altares : «