Emmanuel Bourgeat rejoint CFC Croisières

"développement commercial, stratégie partenariale et transformation d’offres technologiques et touristiques"

avec l’ambition d’accélérer la commercialisation de son offre unique sur le marché francophone de la croisière

Professionnel reconnu dans l’univers du voyage et des services B2B/B2C, Emmanuel Bourgeat dispose de plus de 20 ans d’expérience enIl a notamment travaillé plus de 18 ans chez Travelport et a occupé les fonctions de directeur général régional France et Afrique du Nord entre 2016 et 2021.Il a ensuite collaboré pour Cible, agence canadienne spécialisée dans les campagnes marketing digitales de collecte de fonds pour les Organisations à But Non Lucratif et Skiptax, une app mobile spécialisé dans le parcours de détaxe pour les visiteurs non-résidents européens en France.Sa nomination s’inscrit dans la dynamique de développement de la Compagnie Française de Croisières, "" précise un communiqué de presse.