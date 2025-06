Quand les sondages font le beau temps… et oublient les non partants ! [ABO]

Baromètre des Vacances

Derrière ces enquêtes se cachent la plupart du temps des acteurs du tourisme en ligne qui, en alimentant les médias et sites internet, trouvent l’opportunité de. Pour peu que les conclusions de ces sondages aillent dans le sens de leur positionnement marketing et politique commerciale ce qui est, étrangement, toujours le cas !Les organismes professionnels, d’Atout France aux Entreprises du Voyage, n’échappent pas à la règle, en nous livrant régulièrement des études qui ont pour mérite de, à défaut d’être toujours passionnantes ou inédites.A ce titre, le traditionnel «» d’un célèbre assureur est attendu chaque année – ou presque – comme le messie. Dévoilé le 27 mai,: leset les moins plébiscitées sont novembre et janvier. Incroyable, non ?Tout aussi étonnant (!), cet été encore, nos compatriotes partiront majoritairement en France, avec leur voiture, et à la mer.. Un vrai scoop ! Et cette année comme toutes les autres, le baromètre nous révèle que le principal frein au départ en vacances est… financier.