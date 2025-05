Chaque année Raffour Interactif publie son nouveau Baromètre 2025 " Courts séjours, Vacances et E-tourisme ".



Ce document analyse les comportements touristiques de loisir des Français de 15 ans et + :



- Taux de départ en courts séjours marchands et en longs séjours avec hébergement payant ou non (famille/ amis/ résidence secondaire) ; Différences en revenus et âges entre les Français partis & non-partis en 2024 et raisons de non-départ



- Montant dépensé en moyenne par foyer et par personne ; Les 25 critères de choix de la destination du principal séjour et les hébergements préférés ; Départs en France métropolitaine et à l’Étranger & Drom-Com



- E-touristes consultants et M-touristes : nombre, profils et Devices utilisés ; Taux de réservation en ligne selon les séjours & les destinations



- Besoin vital de partir des Français et leurs intentions de départ en 2025 avec une projection pour cet été ; Types de destinations envisagés (mer, montagne, lac, campagne, croisière etc.)



- Destinations envisagées (France métropolitaine et étranger & Drom-Com) ; Continents où les Français aimeraient séjourner en 2025, 2026 ou 2027