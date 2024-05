Le baromètre Raffour Interactif 2024 "dans les bacs"

Le baromètre Raffour Interactif depuis 22 ans, permet de connaître tous les comportements touristiques des Français grâce au bilan 2023 de leurs séjours de loisir, aux évolutions présentées des 13 dernières années et à la mesure de leurs intentions de départ 2024.Tous les sujets sont abordés : types de séjour (courts, longs, marchands ou non, vacances...), profils détaillés des partants (par âge, CSP, revenus, nombre de personnes dans le foyer), destinations France et étranger & Drom-Com, types de destinations (mer, campagne, montagne, lac etc), critères de choix des destinations, hébergements préférés, budget...Une section spécifique est dédiée au E-tourisme et au M-tourisme avec les contenus utilisés, le taux de consultation et le taux de réservation selon les types de séjour, les combinaisons de devices utilisés etc