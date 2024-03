L'intelligence artificielle, un atout pour les voyageurs comme pour les professionnels ?

Robert Kassous voit dans l'IA trois avantages pour les clients : la personnalisation accrue des voyages grâce à l'analyse des données clients, l'analyse prédictive (il vous est, par exemple, indiqué sur le site que vous consultez, combien il reste réellement de voyages à tel prix ou encore l'heure à laquelle l'affluence sera moindre dans un site très fréquenté) et enfin, la possibilité de voyager sans la barrière de la langue, les smartphones pouvant désormais traduire in live.



Robert Kassous discerne également trois avantages côté voyagistes : l'amélioration de "l'expérience client" grâce à un service plus personnalisé et plus réactif ; l'optimisation des coûts et de l'efficacité opérationnelle ; et, enfin, l'amélioration des supports clients avec, par exemple, des chatbots qui prennent en charge les questions pas compliquées.



Sa conclusion ? L'IA est un ensemble de technologies en évolution permanente (tout ce que je dis aujourd'hui sera peut-être caduc demain) qui créera de nouveaux emplois tout en transformant les rôles existants.



Cependant, a souligné Robert Kassous, "l'IA va obliger à monter en compétences". Malheureusement, selon le cabinet Accenture qui accompagne les entreprises dans la transformation digitale, seulement 13% des voyagistes ont consacré des ressources à l'IA pour mieux utiliser ses capacités.



Enfin, pour achever de rassurer les nombreux participants à la conférence, Robert Kassous a rappelé que, "selon une étude de l'OIT (Organisation internationale du Travail), l'IA permettra d'accompagner plutôt que de remplacer certaines activités" .



Dans ce contexte, la protection de la vie privée sera un enjeu majeur et, comme tout va très vite, la formation des professionnels du tourisme aussi. A bon entendeur !